Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vier Jugendliche nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Vier junge Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sind am Montag um kurz nach Mitternacht festgenommen worden. Die Vier stehen im Verdacht, kurz vorher an der Fernewaldstraße versucht zu haben, in ein Wohnmobil eingebrochen zu sein. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten sie in ein Waldgebiet. Polizisten umstellten das Waldstück und holten einen Hundeführer mit einem Polizeihund zur Unterstützung. Die Jugendlichen kamen daraufhin aus dem Wald und konnten festgenommen werden. Im Wald wurden Beweismittel gefunden.

