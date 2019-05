POL-RE: Recklinghausen, Bergstraße, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Samstag, 01:44 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Gelsenkirchener die Bergstraße in Recklinghausen in südlicher Richtung. In Höhe einer leichten Fahrbahnverschwenkung kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte, offensichtlich ungebremst, gegen eine Betonmauer neben der Fahrbahn. Der eingeklemmte Fahrer und seine 16jährige Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegt bei beiden keine Lebensgefahr vor. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Unfallstelle 30 km/h. Die Bergstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro.

