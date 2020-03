Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Dieselkraftstoff und andere Betriebsstoffe von einer Baustelle gestohlen - Polizei Sulz am Neckar bittet um Hinweise

Vöhringen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter von einer Baustelle im Gewerbegebiet "IN-Park" an der Sulzer Straße Dieselkraftstoff, Motoröl und auch andere Betriebsstoffe sowie einen Kühlschrank gestohlen. Die Täter demontierten zunächst einen Bauzaun und gelangten so auf das Gelände. Dort machten sich die Unbekannten an fünf abgestellten Baumaschinen zu schaffen, darunter verschiedene Bagger und eine Walze, und pumpten aus diesen rund 2000 Liter Dieselkraftstoff ab. Aus einem Lagercontainer entwendeten die Einbrecher zudem etwa 25 Liter Motorenöl, 50 Liter Hydrauliköl und etwa 15 Liter Bremsenreiniger. Zudem erbeuteten die Eindringlinge aus dem Lagercontainer einen Karton mit 15 Fettkartuschen und einen dort gelagerten Kühlschrank. Zum Abtransport der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei Sulz am Neckar (07454 92746) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell