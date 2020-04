Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Freitagabend wurde ein 56-jähriger Fahrradfahrer bei einem Auffahrunfall auf dem Höhenweg leicht verletzt. Der 56-Jährige fuhr in Richtung Felderbachstraße, als er von zwei Fahrzeugen überholt wurde. Ein 55-Jähriger wollte den Radfahrer ebenfalls überholen, geriet jedoch aufgrund zu geringen Abstandes an das Hinterrad des Fahrrades, wodurch der Fahrer die Kontrolle verlor und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

