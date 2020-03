Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Grefrather (deutsch) aus Richtung Birkenallee in den Kreis der Berliner Alle und bog in die Berliner Allee ab. Dabei missachtete er vermutlich die Vorfahrt einer 45-jährigen Radfahrerin aus Kempen, die aus Richtung Mühlhausen in Richtung Kempen-Innenstadt unterwegs war. Beide stießen zusammen, wodurch die 45-Jährige leicht verletzt wurde. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (232)

