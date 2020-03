Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Zeugin hält Tatverdächtige nach versuchtem Taschendiebstahl fest

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag beobachtete eine 52-jährige Dülkenerin gegen 11.30 Uhr im TEDI Markt am Rathauspark in Dülken eine Frau, die offensichtlich versuchte, einer Kundin die umgehängte Handtasche zu öffnen und das Portemonnaie zu stehlen. Dies gelang aber nicht. Die Zeugin informierte den Filialleiter, und gemeinsam hielt man die Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Die Tatverdächtige, eine 19-jährige Duisburgerin (bulgarisch), nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest. Sie wurde zwischenzeitlich entlassen. Die Kriminalpolizei in Dülken hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler gehen insbesondere der Frage nach, ob die 19-Jährige, die dunkel gekleidet war, alleine oder möglicherweise mit einer weiteren Person unterwegs war. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0 /wg (231)

