Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Raub auf KIK-Filiale

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag gegen 19.55 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die KIK-Filiale in Viersen-Dülken auf dem Bruchweg. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Die beiden Mitarbeiterinnen der Filiale, die sich zum Tatzeitpunkt alleine in den Räumlichkeiten befanden, fingen an zu schreien, wodurch der Räuber ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. Die 42 und 19 Jahre alten Frauen blieben unverletzt. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 160-165cm groß, dunkle Augen, Oberlippenbart bekleidet mit blauer Hose und dunkelblauer Steppjacke mit grauem Einsatz am Oberkörper. Die Kapuze der Jacke war tief ins Gesicht gezogen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (230)

