Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Herforder Straße ein. Sie hebelten dazu ein Fenster auf, wobei auch die Scheibe des Fensters zerstört wurde. Nachdem sich die Täter so Zutritt zu der zugehörigen Wohnung verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu eventuellem Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise bitte an die Polizei Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330.

