Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zigarettenautomaten angegangen

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag gegen 02.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Lemgoer Straße aufzusprengen. Durch die Detonation wurde der Automat stark beschädigt, hielt aber dem Explosionsdruck stand. Der entstandene Sachschaden liegt aber im unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich zur Tatzeit im Bereich Lemgoer Straße / Hochbrücke aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell