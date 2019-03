Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Versuchter Straßenraub

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr wurde ein 29 Jahre alter Lemgoer Opfer eines versuchten Straßenraubes. Er war auf dem Geh-/Radweg der Rintelner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe des Friedhofs zwei Männer hinter sich bemerkte. Diese stießen ihn plötzlich gegen den Zaun des Friedhofsgeländes und forderten Geld von ihm. Der GES gab vor, seine Geldbörse zu ziehen, flüchtete aber gleichzeitig auf die Fahrbahn der Rintelner Straße, auf der sich ein Fahrzeug näherte. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden zwei Personen angetroffen, auf die die Täterbeschreibung zutraf und gegen die sich derzeit der Tatverdacht richtet. Es handelt sich dabei um zwei Lemgoer im Alter von 21 und 24 Jahren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

