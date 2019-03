Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Geschäftseinbruch

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht vom 15. auf den 16.03.2019 versuchten unbekannte Täter, in ein Geschäft an der Ahmser Straße einzubrechen. Dazu schlugen sie mit brachialer Gewalt auf die Eingangstür des Geschäfts ein, konnten aber nur die äußere Scheibe der doppelt verglasten Tür zerstören und daher das Geschäft auch nicht betreten. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

