Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Tageswohnungseinbrecher stehlen Bargeld

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Mittwoch zwischen 16.00 und 18.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Bahnstraße in St. Hubert ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Terrassentür und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (228)

