Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Autofahrerin biegt ab und übersieht Fußgängerin - schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch gegen 09.45 Uhr ging eine 75-jährige Frau aus St. Tönis auf der Hochstraße in Richtung Gelderner Straße. Mit ihrem Rollator überquerte sie die Schulstraße in Richtung Gelderner Straße. Eine 46-jährige Autofahrerin (deutsch) aus St. Tönis, die von der Gelderner Straße nach links in die Schulstraße abbog, achtete nicht auf die Seniorin. Es kam zu einer leichten Kollision, in deren Folge die 75-Jährige stürzte und verletzt wurde. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (226)

