Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Taschendiebstahl in Viersener Innenstadt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 13.00 Uhr wurde eine 70-jährige Viersenerin in einem Geschäft in der Viersener Innenstadt Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau hatte ihre Handtasche um die Schulter gehängt. Als sie später an der Kasse bezahlen wollte, war der Druckknopf der Tasche geöffnet und das Portemonnaie fehlte. Ein Zeuge beobachtete zwei jugendliche Mädchen, die in dem Geschäft verdächtig nah bei der 70-Jährigen standen. Die Mädchen sind ca. 14-16 Jahre alt, haben schwarze längere Haare und waren dunkel gekleidet. Tipps gegen Taschendiebstahl gibt es viele. Diese finden Sie unter dem Stichwort "Augen auf und Tasche zu!" auf unserer Internetseite: https://viersen.polizei.nrw/ Hier zwei wichtige Tipps, wenn Sie sich in Geschäften aufhalten: Tragen Sie Ihre Wertsachen dicht am Körper in Innentaschen, Brustbeuteln, Gürteltaschen oder ähnlichem. Tragen Sie Ihre Taschen mit dem Verschluss zum Körper und klemmen Sie sie unter den Arm. Hinweise auf die Tatverdächtigen im vorliegenden Fall bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (223)

