Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnbrücke mit drei Quadratmeter Graffiti beschmiert

Zittau (ots)

Unbekannte Täter haben die Bahnbrücke in der Görlitzer Straße in Zittau besprüht. Mehrere Tags mit einer Gesamtgröße von 3,12 Quadratmeter befinden sich nun auf den Stellen, an denen bereits ehemalige Graffiti mit weißer Farbe überstrichen wurden.

Die Bundespolizei nahm den Fall am 23. Oktober 2019 um 11:00 Uhr auf und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf etwa 300,00 Eurto geschätzt.

