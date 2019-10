Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berufswunsch Bundespolizist?

Bautzen, Löbau, Zittau (ots)

Viele Jugendliche in der Oberlausitz schließen in den nächsten zwei Jahren ihre Schule ab und hegen eventuell den Wunsch, Bundespolizist werden zu wollen. Aber was genau macht diesen Beruf aus? Was macht die Bundespolizei hier in der Oberlausitz und welche Aufgaben hat sie bundesweit? Welche Voraussetzungen muss ein Berufsanfänger mitbringen und welche beruflichen Möglichkeiten hat er? Antworten auf diese Fragen gibt die Bundespolizei sehr gerne im Rahmen zahlreicher regionaler Berufsberatungsveranstaltungen. Am besten können sich aber Schülerinnen und Schüler auch 2020 ein eigenes Bild machen, in dem sie sich um einen Praktikumsplatz in einem der 2-wöchigen Schülerpraktika bei der Bundespolizei bewerben. Oberschüler und Gymnasiasten haben noch Zeit, bis zum 15. November 2019 ihre Bewerbung einzureichen. Nähere Informationen gibt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020.

