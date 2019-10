Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pöbelei mit ungesichertem Hund auf Bahnsteig

Löbau (ots)

Um kurz vor 13:00 Uhr ging am 21. Oktober 2019 beim Polizeirevier Löbau ein Notruf ein. Am Löbauer Bahnhof soll es zu Tätlichkeiten zwischen Jugendlichen gekommen sein. Bundespolizisten suchten sofort den Bahnhof auf und trafen vor Ort noch zwei der insgesamt fünf Jugendlichen an. Die anderen Drei waren inzwischen mit dem Zug weitergereist. Ob es zu Handgreiflichkeiten gekommen war, konnte nicht geklärt werden. Die beiden Jugendlichen verhielten sich sehr unkooperativ und sahen auch nicht ein, ihren frei umherlaufenden Hund anzuleinen oder zu sich zu rufen. Er bedrängte einige Passanten und die eingesetzten Beamten. Verletzt wurde aber niemand.

Das Ordnungsamt wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell