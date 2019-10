Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: LKW-Fahrer touchiert Andreaskreuz - Zeugenaufruf

Hagenwerder (ots)

Ein unbekannter LKW-Fahrer hat am 18. Oktober 2019 gegen 13:49 Uhr während eines Wendemanövers ein Andreaskreuz des Bahnüberganges in der Straße "Am See" in Hagenwerder touchiert. Dies hatte der Triebfahrzeugführer eines durchfahrenden Personenzuges der Bundespolizei mitgeteilt. Das Schild wurde verbogen und fast aus der Verankerung gerissen. Der Kraftfahrer nahm keine Notiz von dem Unfall und fuhr davon. Das Polizeirevier Görlitz hat die Ermittlungen übernommen und bitten um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 03581 / 6500.

