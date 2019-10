Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert auf Bahngleisen unterwegs

Bautzen (ots)

Laut Zeugenhinweis war am Abend des 19. Oktober 2019 wieder Jemand auf den Gleisen am Bautzener Bahnhof unterwegs. Bundes- und Landespolizisten kontrollierten gegen 18:30 Uhr auf dem Bahnsteig einen 45-jährigen Deutschen aus Görlitz, der seinen Zug erwischen wollte, aber aufgrund der Baumaßnahmen am ehemaligen Empfangsgebäude den Weg nicht so recht fand. Daher kürzte er einfach auf dem direkten Wege durch das Gleis ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Da keine Ausfallerscheinungen oder sonstige Anhaltspunkte für eine Fremd- oder Eigengefährdung ersichtlich waren, durfte der Mann nach der Belehrung zu seinem Ordnungsverstoß seine Reise fortsetzen.

