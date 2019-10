Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Autokauf in Polen illegal eingereist

Bautzen (ots)

Zwei 19- und 22-jährige Männer aus Georgien wurden am Morgen des 18. Oktober 2019 durch Beamte des Autobahnpolizeireviers Bautzen auf dem Rastplatz Oberlausitz an der BAB 4 gestoppt und kontrolliert. Da die beiden Männer keine Reisedokumente dabei hatten und aus Polen kommend eingereist sind, übernahm die Bundespolizei den Sachverhalt. Es stellte sich heraus, dass die Beiden den Fiat Stilo, mit dem sie unterwegs waren, kurz zuvor in Polen gekauft hatten. Da sich beide Männer in einem Asylverfahren befinden, hätten sie nach ihrer Ausreise nicht wieder einreisen dürfen. Zudem konnten sie keine Reisepässe vorlegen. Gegen sie ermittelt nun die Bundespolizei wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Inzwischen konnten die beiden Männer ihre Reise fortsetzen.

