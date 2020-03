Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin dank Helm leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Montag gegen 16.00 Uhr fuhr eine 79-jährige Viersenerin mit ihrem Pedelec auf der Lindenstraße in Richtung Petersstraße. An der Einmündung zum Heckenweg kam ihr ein Pkw entgegen, der von einem 21-jährigen Boisheimer (deutsch) gesteuert wurde. Der 21-Jährige bog nach links in den Heckenweg ab und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin. Beide bremsten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fiel die Seniorin auf die Motorhaube des Pkw und wurde leicht verletzt. Zu einer Kollision kam es nicht. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der Fahrradhelm der Seniorin gerissen war. Nach ambulanter Behandlung konnte die 79-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen. Hier hat der Fahrradhelm offenbar eine schlimmere Verletzung verhindert. /wg (221)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell