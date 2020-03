Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: 76-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am 29.02.2020 wurde eine 76-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der L 362- Unterweiden lebensgefährlich verletzt. Wir berichteten in unserer Meldung 208. Die Frau aus St. Tönis verstarb an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. /wg (218)

