Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrerin nach Alleinunfall schwer verletzt

Kempen (ots)

Am heutigen Sonntag, 01.03. gegen 13.15 Uhr verletzte sich eine 20-jährige Autofahrerin aus Willich bei einem Alleinunfall schwer. Die junge Frau hatte die Unterweidener Straße in Richtung St.-Töniser Straße befahren und war nach Zeugenaussagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen geraten und hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie prallte dann letztendlich vor einen Straßenbaum , wo sie zunächst eingeklemmt wurde. Nach der Bergung durch die Feuerwehr wurde sie schwer verletzt dem Krankenhaus Kempen zugeführt. Die Stra0ed musste anlässlich der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden./ kj (217)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell