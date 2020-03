Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufbruchsversuch am Geldautomaten

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit von Samstag, 29.02. , 20.00 Uhr bis Sonntag, 01.03. 06.00 Uhr versuchten unbekannte Täter, den Geldautomaten der Sparkasse in Dülken an der Venloer Straße aufzubrechen. Die Täter klebten zunächst die Überwachungskamera des außen liegenden Geldautomaten ab und versuchten anschließend erfolglos mit brachialer Gewalt, den Ausgabeautomaten aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

