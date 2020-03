Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gaststätte, zwei Spielautomaten aufgebrochen

Tönisvorst (ots)

Am 01.03.2020 in der Zeit zwischen 06.00 und 08:00 Uhr hebelten unbekannte Täter in einer Gaststätte auf dem Steinpfad in Vorst ein WC Fenster auf und drangen ein. Im Inneren der Gaststätte hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten eine bisher unbekannte Menge Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /HJR (213)

