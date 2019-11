POL-FR: Titisee-Neustadt/Hochschwarzwald-Gemeinden: Serie von Anrufstraftaten / Falscher Polizeibeamter - Tipps der Polizei

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt/Hochschwarzwald-Gemeinden: Serie von Anrufstraftaten

In den letzten 14 Tagen kam es zu einer Häufung von Anfrufstraftaten, auch im Bereich Hochschwarzwald. Bei allen Fällen, die dem Polizeirevier Titisee-Neustadt bekannt geworden sind, blieb es bei Versuchen. Alle Geschädigten, die sich bei der Polizei gemeldet hatten, konnten den Betrug erkennen und ließen sich nicht von den Tätern täuschen. Damit auch weiterhin im besten Fall niemand zum Opfer solcher Straftaten wird, klärt die Polizei über die Masche der Betrüger auf. Ein wichtiges Anliegen: Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sind, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Wählen Sie schon beim geringsten Verdacht den kostenlosen Notruf 110 ! ---Falsche Polizisten am Telefon--- Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. Tipps der Polizei - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Mehr Infos bei https://polizei-beratung.de

