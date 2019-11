Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Windschutzscheibe an Auto mit Stein eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Mit einem größeren Stein wurde zwischen Montag, 25.11.2019, 11.00 Uhr, und Dienstag, 26.11.2019, 02.30 Uhr, die Windschutzscheibe an einem schwarzen Opel Corsa eingeschmissen. Diesen hatte sein Besitzer in der Gartenstraße abgestellt gehabt. Gestohlen wurde aus dem Pkw vermutlich nichts. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell