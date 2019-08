Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter PKW-Aufbruch

Rheine (ots)

Unbekannte Personen wollten am Friedhof Eschendorf einen PKW aufbrechen. Der blaue Audi war am Dienstagnachmittag (20.08.2019), in der Zeit von 16.26 Uhr und 16.46 Uhr, im Bereich der Friedhofstraße 129 abgestellt worden. Die Unbekannten versuchten vergeblich, an der Beifahrerseite eine Scheibe zu zertrümmern. Dies gelang nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell