Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallmit einem Verletzten Junger Mann verletzt

Rheine (ots)

Auf der Sandkampstraße ist am Dienstagmittag (20.08.2019) ein junger Autofahrer aus Rheine verunglückt. Der 19-Jährige war gegen 12.45 Uhr in Richtung Bergstraße gefahren. Aus unbekannten Gründen kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf das Heck eines geparkten Fiats. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen auf einen davor abgestellten Opel geschoben. Auch der Wagen des 19-Jährigen stieß noch gegen den Opel. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Gesamtsachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell