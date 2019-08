Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand von Müllsäcken

Greven (ots)

An der Kirchstraße 1 haben in der Nacht zum Dienstag (20.08.2019) mehrere "gelbe Säcke" gebrannt. Gegen 02.15 Uhr waren Zeugen auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr informiert. An der Örtlichkeit brannten fünf Müllsäcke. Das Feuer konnte von der eingesetzten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer Brandstiftung auszugehen. Aus Richtung des Brandortes war ein lauter Knall gehört worden. Dabei könnte es sich um einen Böller gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden, Telefon 02571/928-4455.

