Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: "Du hast es in der Hand. Besser nicht!" Auftaktveranstaltung unbestimmt verschoben

Kreis Viersen (ots)

Wie wir in unserer Meldung 215 berichteten, hat COVID-19 auch vor der Polizei Viersen nicht halt gemacht. Vor diesem Hintergrund muss die Auftaktveranstaltung zu der Kampagne der Polizei Viersen "Du hast es in der Hand. Besser nicht!" mit Landrat Dr. Andreas Coenen verschoben werden. Wir berichteten über die Kampagne in unserer Meldung 170 am 18. Februar 2020. Im Fokus der Kampagne steht das Smartphone - und seine verbotene Nutzung während des Fahrradfahrens. Die Kampagne möchte jugendliche Radfahrer dazu bringen, ihr Verhalten zu reflektieren und das Smartphone besser in der Tasche lassen. Ein neuer Termin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. /wg (216)

