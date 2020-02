Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall auf der BAB 1

Kreuz Lübeck - Polizei sucht nach flüchtigen Unfallbeteiligten

Ratzeburg (ots)

24. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 24.02.2020 - BAB 1 / Hamberge Heute Morgen ereignetet sich auf der BAB 1, im Autobahnkreuz Lübeck in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall.

Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau aus Bargteheide mit einem Audi A4 die BAB 1 im Kreuz Lübeck von der BAB 20 kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Ein weißer Skoda Octavia von der Anschlussstelle Lübeck Moisling kommend näherte sich in diesem zweispurigen "Sortierraum" des BAB-Teilstückes von hinten mit offensichtlich wesentlich höherer Geschwindigkeit und wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um weiter auf die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock fahren zu können. Bei diesem Fahrstreifenwechsel, unmittelbar vor dem Audi A 4, kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Die Audi-Fahrerin geriet aufgrund des Anstoßes ins Schleudern und kollidierte anschließend leicht mit der rechten Leitplanke bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Sie blieb zum Glück unverletzt.

Der unfallbeteiligte Skoda Octavia setzte seine Fahrt unterdessen ungeachtet fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Verkehrsermittler vom Polizeiautobahnrevier Bad Oldesloe suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen weißen Skoda Octavia geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04531/1706-0 entgegen.

