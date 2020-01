Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hille: Entwendetes Pedelec nach Verkehrsunfall sichergestellt

Hille, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls in Oberlübbe stellten die Polizeibeamten bei einem der Beteiligten ein als gestohlen gemeldetes Pedelec fest. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Zuvor war ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am frühen Mittwochnachmittag auf dem Eichengrund unterwegs. An der Kreuzung zur Ellernstraße beabsichtigte er nach rechts in diese einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg der Ellernstraße befuhr. Der 33-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Minden gefahren. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten anschließend fest, dass das Pedelec als gestohlen gemeldet war. Die Beamten müssen nun ermitteln, wie der beteiligte Radfahrer in den Besitz des Fahrrads kam.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell