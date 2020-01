Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Autofahrer bleibt nicht auf seiner Spur

Entgegenkommendes Auto wird stark beschädigt

Ulm (ots)

Eine 31-jährige Golffahrerin hatte am Samstagabend gegen 19.15 Uhr enormes Glück. Sie fuhr mit ihrem Auto auf der Landstraße 284 von Steinhausen in Richtung Ingoldingen. Am Ende des dortigen Waldes kam ihr ein anderer Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Die 31-Jährige konnte dem Verursacher nicht ausweichen, daher kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Golffahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer des anderen Autos fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Golf entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Die Polizei in Riedlingen ermittelt nun.

