POL-KS: Folgemeldung zum Diebstahl von zwei rechten Schuhen: Mutmaßlicher Täter durch Zeugen identifiziert

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Montag, um 11:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4442484 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Diebstahl.)

Kassel-Bettenhausen: Wie die Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei, die mit den weiteren Ermittlungen zu dem dreisten und recht außergewöhnlichen Diebstahl von zwei rechten Schuhen betraut sind, berichten, konnte der mutmaßliche Täter nun durch zwei Augenzeugen identifiziert werden. Sie hatten unabhängig voneinander auf Lichtbildern einen bei der Polizei bekannten und derzeit in Kassel wohnenden 49-jährigen Mann aus Eritrea als denjenigen erkannt, der am vergangenen Freitagnachmittag den kuriosen Diebstahl beging. Der zunächst unbekannte Täter hatte in einem Schuhgeschäft an der Leipziger Straße zwei rechte Schuhe gestohlen, war wenig später zurück in den Laden gekommen und hatte dreist versucht, einen der Schuhe gegen einen linken umzutauschen. Als dies misslang, ergriff er die Flucht. Dabei ließ er zwar die Schuhe sowie ein originalverpacktes Herrenparfüm unbekannter Herkunft in dem Geschäft zurück, schnappte sich aber einen Rucksack und entkam. Neben der Identifizierung des Tatverdächtigen ist nun auch klar, woher das Herrenparfüm stammte, so die Ermittler. Sie konnte mittlerweile klären, dass dieses kurz zuvor in einer Drogerie in der Leipziger Straße ebenfalls gestohlen worden war. Der 49-Jährige muss sich nun wegen dieser Diebstähle verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

