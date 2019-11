Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Achtlos weggeworfene Bierflasche zertrümmert Windschutzscheibe eines Peugeots

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Eine leere Bierflasche, die ein betrunkener 28-Jähriger aus Kassel am gestrigen Mittwochnachmittag achtlos in Richtung der Wolfhager Straße geworfen hatte, zertrümmerte die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Peugeots. Der angerichtete Sachschaden an dem Auto wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, ereignete sich der Vorfall gegen 17:15 Uhr. Ein 45-Jähriger aus Kassel war mit seinem Peugeot auf der Wolfhager Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als die Flasche plötzlich kurz vor der Naumburger Straße gegen die Windschutzscheibe seines Autos prallte und die Scheibe zerbersten ließ. Glücklicherweise konnte der geschockte 45-Jährige anhalten, ohne dass es zu einem Unfall kam. Ein aufmerksamer Zeuge zeigte dem Autofahrer dann den Flaschenwerfer, der an einer Bushaltestelle stand. Der 28-Jährige beteuerte zwar gegenüber den Beamten, das Auto nicht absichtlich beschädigt zu haben, verhielt sich aber mitunter aggressiv. Da ein Atemalkoholtest bei ihm 2,1 Promille anzeigte, brachten ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.

