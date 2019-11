Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße 4 bei Niestetal

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Kreisstraße 4 bei Niestetal sind am heutigen Donnerstagmorgen die Fahrer beider Wagen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Erkenntnisse sollen die Verletzungen glücklicherweise nicht schwerwiegender sein. Lebensgefahr besteht in beiden Fällen nicht.

Wie die zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 6:45 Uhr zwischen Heiligenrode und dem Abzweig zur K 5 in Richtung Kaufungen. Nach Zeugenangaben soll ein 58-Jähriger aus Witzenhausen, der mit seinem Opel Corsa in Richtung Heiligenrode unterwegs war, schon kurz vor dem Unfall einige Male in den Gegenverkehr gekommen sein. Kurz nach dem Abzweig zur K 5 war es dann aus noch unbekannten Gründen zu dem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Tiguan einer 47-Jährigen aus Niestetal gekommen, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Zudem waren beide Pkw erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe aus den Autos ausliefen, musste die Fahrbahn anschließend von der Feuerwehr gereinigt und die Untere Wasserbehörde verständigt werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die K 4 bis etwa 8:30 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden nun bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell