Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sachbeschädigungen im Ortskern

Sögel (ots)

Am Samstagabend ist es zu zwei Sachbeschädigungen im Ortskern gekommen. Am Jacobus-Platz öffneten unbekannte Täter eine Garage und beschädigten die Seitenscheibe eines dort abgestellten Oldtimers.

In der Straße Poskeberg wurde die Glasscheibe einer Hauseingangstür mit einer Flasche eingeschlagen. Hier wurde zuvor eine Gruppe von zwei Männern und einer Frau beobachtet. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen ist nicht bekannt.

Wie bereits berichtet ist es ebenfalls am Gewerbeweg zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Möglicherweise stehen alle drei Taten miteinander in Zusammenhang.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell