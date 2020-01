Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf dem Bayernring

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Dienstagmorgen (21.01.2020) kam es auf dem Bayernring in Minden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt wurden.

Gegen acht Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Polo den Bayernring. An der Kreuzung zur Drabertstraße beabsichtigte er, in diese nach links einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat eines 29-Jährigen. Durch die Kollision wurden sowohl die Fahrzeugführer als auch ein siebenjähriges Kind im Seat leicht verletzt. Die Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Minden zugeführt.

Nachdem die Feuerwehr die Fahrbahn gereinigt hatte, wurden die nicht mehr fahrbereiten Pkw abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Bereich der Unfallstelle für circa eine Stunde gesperrt.

