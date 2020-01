Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnungseinbrecher in Leteln aktiv

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am frühen Dienstagabend (21.01.2020) brachen bisher unbekannte Personen in zwei Einfamilienhäuser im Mindener Stadtteil Leteln ein.

Die Täter drangen vermutlich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in die nebeneinanderliegenden Häuser in der Straße "Große Trift" ein, indem sie rückseitig gelegene Fenster aufhebelten. Anschließend wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach derzeitigem Ermittlungsstand diverser Schmuck entwendet. Die Polizei in Minden bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0571) 8866-0.

