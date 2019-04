Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede:

Auf der Heide wurde versucht zwischen dem 12. April und dem 22. April in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Marsberg:

In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter am Dienstag zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr eine Schaufensterscheibe in der Bredelarer Straße eingeschlagen. Offensichtlich konnten die Täter nichts entwenden und zogen ohne Beute davon. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell