Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wechselgeld gestohlen

Arnsberg (ots)

Am Freitagnachmittag wurde einer Frau aus Arnsberg in der Rumbecker Straße Geld gestohlen. Der 35 - 40 jährige Täter gab an Geld wechseln wollen. Anstatt der Frau das Wechselgeld zurückzugeben, nahm er es und lief davon. Er trug schwarze Kleidung, hatte dunkle Haare und ein rundes Gesicht. Besonders auffällig war, dass der Mann stark geschwitzt hat und einen großen Ring an einem Finger trug. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

