Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Schulzentrum ein

Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am vergangenen Wochenende (18.01.-20.01.2020) brachen bisher unbekannte Personen in das Schulzentrum Süd in Bad Oeynhausen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Täter über das Dach in die Schule. Im Gebäude traten sie anschließend die Jalousie eines Kiosks ein und durchsuchten die Warenregale. Weiterhin durchwühlten sie die Schränke der Cafeteria. Bei der Tatortaufnahme durch Beamte der Kriminalpolizei lagen zahlreiche Speisen und Getränke auf dem Boden. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0571)-88660 entgegen.

