POL-MTK: Pressemitteilung für die Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 31.12.2019

1. Eigentumsdelikte

1.1 Einbruch in Einfamilienhaus

Tatzeit: Montag, 30.12.2019, 17:30 Uhr - 31.12.2019, 08:05 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Sebastian-Kneipp-Straße

Zur Tatzeit kam es in Bad Soden, während der Abwesenheit der Bewohner, zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Wie die Täter in das Objekt gelangten konnte nicht abschließend festgestellt werden. Die Täter fanden im Objekt einen Tresor, welchen sie gewaltsam öffneten. Sie entwendeten daraus Schmuckstücke von hohem Sachwert. Das genaue Diebesgut kann noch nicht benannt bzw. beziffert werden. Die Täter flüchteten unbemerkt in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr.: 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Gewaltdelikte

3. Verkehrsdelikte

3.1 Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Tatzeit: Montag, 30.12.2019, 15:04 Uhr Tatort: 65830 Kriftel, Brunnenweg

Zur Unfallzeit kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem geparkten Fahrzeug und einer Fußgängerin, bei dem diese leicht verletzt wurde. Eine 34-Jährige Fahrzeugführerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus. Hierbei übersah sie eine 90-Jährige Fußgängerin, welche an der Unfallstelle mit einem Rollator unterwegs war. Die Fußgängerin wurde durch das Fahrzeugheck berührt, so dass diese zur Seite stürzte. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur Kontrolle durch einen Rettungswagen in Krankenhaus verbracht.

gefertigt: Sieger, PHK´in

