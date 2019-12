POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Sonntag, den 29.12.2019

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Verkehrsunfall mit Personenschaden, Hattersheim-Okriftel, Kreuzungsbereich Buchenstraße / Taunusstraße, 28.12.2019 um 17:58 Uhr:

Ein Fahrzeugführer befuhr die Buchenstraße und übersah beim Abbiegen in die Taunusstraße einen 81-jährigen Fußgänger, der gerade die Taunusstraße überquerte. Es kam zum Unfall, bei dem der Fußgänger am Knie verletzt wurde. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde die Person durch den Rettungswagen ins Klinikum Bad Soden verbracht.

2.) Verkehrsunfallflucht, Kelkheim-Münster, Lise-Meitner-Straße, Tatzeitraum 23.12.2019 12:00 Uhr bis 28.12.2019 17:00 Uhr:

Unbekannter Täter beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkten Kraftomnibus im Bereich der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim unter der Rufnummer 06190-93600 in Verbindung zu setzen.

3.) Brand im Mehrfamilienhaus durch Adventsgesteck, Bad Soden am Taunus, Taunusstraße, 28.12.2019 um 21:59 Uhr:

Im 1.OG eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße in Bad Soden-Neuenhain geriet am vergangenen Samstag ein Adventsgesteck in Brand. Dank des schnellen Eingreifens einer Nachbarin konnte ein größeres Schadenereignis verhindert werden, indem diese einen Eimer Wasser über dem Gesteck ausschüttete und somit den Brand löschen konnte. Der Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchintoxikation ins Klinikum nach Bad Soden. In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300EUR.

4.) Trunkenheitsfahrt, Kriftel, Breslauer Straße, 29.12.2019 um 01:59 Uhr:

In Kriftel wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:59 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer angehalten und überprüft. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,99 Promille festgestellt. Anschließend musste der Fahrzeugführer die Polizei auf die Polizeistation Hofheim begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Person von der Dienststelle entlassen.

