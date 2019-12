PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sonderpressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 30.12.2019

Hofheim (ots)

Räuberische Erpressung in einer Apotheke Hattersheim am Main - Okriftel, Erlenstraße Montag, 30.12.2019, 17:45 Uhr

Am späten Nachmittag kam es in Hattersheim am Main-Okriftel in einer, in der Erlenstraße befindlichen, Apotheke zu einer räuberischen Erpressung durch zwei bisher unbekannte männliche Täter. Die beiden Unbekannten betraten maskiert die Apotheke und forderten unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes die Angestellte, sowie den Besitzer auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Nachdem die Angestellte einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag aushändigte, verließen die beiden Täter die Apotheke und entfernten sich auf unbekannte Art und Weise von der Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften der Polizeidirektion Main-Taunus im Bereich Okriftel und den umliegenden Ortschaften verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Hofheim übernommen.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - Männlich - Ca. 1,80m- 1,85m groß - schlanke Gestalt - schwarze Plastikmaske - schwarze Kleidung - schwarze Handschuhe - führte einen schusswaffenähnlichen Gegenstand mit sich - sprach deutsch ohne Akzent Täter 2: - männlich - ca. 1,80m - 1,85m groß - schlanke Gestalt - weiße Plastikmaske - dunkel gekleidet - sprach deutsch ohne Akzent

Zeugen, werden gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen oder Rückfragen an die Kriminalpolizei Hofheim unter 06192/2079-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Pressemitteilung gefertigt durch POK Schönbach

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen