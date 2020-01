Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In den Gegenverkehr geraten

Borken (ots)

Seitlich zusammengestoßen sind zwei Autos auf der Straße Helweg am Freitag in Borken-Westenborken. Ein 28-jähriger Rekener fuhr dort gegen 05.35 Uhr in Richtung Raesfeld. Er geriet vermutlich aufgrund eines internistischen Problems in die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sein Auto mit dem entgegenkommenden Wagen eines 35-jährigen Raesfelders. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen; sie kamen per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell