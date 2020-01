Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zeugin nach Unfall vom 09. Oktober 2019 gesucht

Gescher (ots)

Auch wenn bereits drei Monate vergangen sind - die Polizei bittet eine Zeugin eines Unfalls vom Mittwoch, den 09. Oktober 2019, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden. An diesem Tag ereignete sich gegen 10.15 Uhr auf der Gartenstraße in einem verkehrsberuhigten Bereich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Pedelecfahrer durch einen Pkw erfasst wurde, zu Fall kam und sich dadurch leicht Verletzungen zuzog. Der Fahrer des beteiligten Pkws (schwarzer Citroen Saxo) setzte seine Fahrt ohne Beachtung seiner Pflichten fort. Eine noch unbekannte Zeugin fuhr dem Unfallverursacher hinterher und konnte diesen auf den Unfall ansprechen. Der Unfallverursacher kehrte daraufhin zur Unfallstelle zurück, entfernte sich aber erneut, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Da der Geschädigte das Kennzeichen des Pkws notiert hatte, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 61-jährigen Vredener. Von der Zeugin ist lediglich bekannt, dass sie einen dunklen SUV fuhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell