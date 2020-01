Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecs aus Gartenhütte gestohlen

Bocholt (ots)

Zwei Pedelecs haben Unbekannte aus einem Gartenhaus in Bocholt gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in die Hütte auf einem Grundstück an der Leipziger Straße eingedrungen: Um hineinzukommen, hatten sie die Tür aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten zwei Pedelecs im Gesamtwert von circa 4.400 Euro. Im Einzelnen handelt es sich zum einen um ein schwarz lackiertes Rad vom Typ Batavus Fuze, zum anderen um ein blau lackiertes der Marke Sparta. Neben den Pedelecs ließen die Täter auch die zugehörigen Ladekabel mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 07.01., 16.30 Uhr, und Donnerstag, 09.01., 16.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell