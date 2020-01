Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Türen mit Farbe beschmiert

Vreden (ots)

Mit Farbe besprüht haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag mehrere Seitentüren und das Rolltor eines Verbrauchermarktes in Vreden. Die Täter müssen sich zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 08.000 Uhr, an dem Gebäude an der Ottensteiner Straße zu schaffen gemacht haben. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell